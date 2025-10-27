Графік відключення світла в Дніпрі з 28 жовтня по 2 листопада охоплює широкий перелік вулиць.

Графік відключення світла в Дніпрі з 28 жовтня по 2 листопада передбачає масштабні роботи, через які частина мешканців тимчасово залишиться без електропостачання, передає Politeka.

У ЦЕК повідомили, що протягом цього періоду проходитимуть планові ремонти, через які подача енергії буде припинена до дев’яти годин поспіль.

28 жовтня електрику вимикатимуть із 08:00 до 18:00 на вулицях Данила Нечая, Підмогильного, Чорних Запорожців, а також частково на інших ділянках. З 10:00 до 15:00 світла не буде на Матроській, Новокримській, Архітектурному провулку, Енергетичній і проспекті Богдана Хмельницького.

29 жовтня заплановано знеструмлення на Запорізькому шосе, будинки 2А та 4. 30 жовтня електроенергії не буде на Алана Шепарда й у провулку Енергетичному з 10:00 до 15:00.

У період 1–2 листопада електрику відключатимуть із 08:00 до 18:00 на вулицях Артилерійській, Братів Горобців, Криворізькій, Макарова, Надії Алексєєнко, Павла Чубинського, Робочій, Театральній, Холодноярській, а також у провулках Верстатобудівельному, Листяному, Полковника Абриньби, Ялицевому.

У список включені й інші адреси — Енергетична, Матроська, Новокримська, Архітектурний, проспект Богдана Хмельницького, Незалежності, Автозаводська, Арабатська, Ганни Німець, Зимова, Кедрова, Кленова, Миколи Погрібняка, Михайла Сапожнікова, Надбалківська, Олексія Тищика, Переможців, а також низка провулків — Громадський, Ізюмський, Північний, Криворізький, Миколи Погрібняка, Шаховий та тупик Криворізький.

Крім цього, у промисловості діятимуть тимчасові обмеження споживання з 07:00 до 11:00 і з 15:00 до 19:00. Для побутових користувачів обмеження не передбачені. Отже, графік відключення світла в Дніпрі з 28 жовтня по 2 листопада охоплює широкий перелік вулиць, а роботи спрямовані на проведення запланованого технічного обслуговування мереж.

