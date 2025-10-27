График отключения света в Днепре с 28 октября по 2 ноября включает широкий перечень улиц.

График отключения света в Днепре с 28 октября по 2 ноября предусматривает масштабные работы, по которым часть жителей временно останется без электроснабжения, передает Politeka.

В ЦЭК сообщили, что в течение этого периода будут проходить плановые ремонты, по которым подача энергии будет прекращена до девяти часов подряд.

28 октября электричество будет выключаться с 08:00 до 18:00 на улицах Даниила Нечая, Подмогильного, Черных Запорожцев, а также частично на других участках. С 10.00 до 15.00 света не будет на Матросской, Новокрымской, Архитектурном переулке, Энергетической и проспекте Богдана Хмельницкого.

29 октября запланировано обесточивание на Запорожском шоссе, дома 2А и 4. 30 октября электроэнергии не будет на Алана Шепарда и в Энергетическом переулке с 10:00 до 15:00.

В период 1-2 ноября электричество будут отключать с 08:00 до 18:00 на улицах Артиллерийской, Братьев Воробьёв, Криворожской, Макарова, Надежды Алексеенко, Павла Чубинского, Рабочей, Театральной, Холодноярской, а также в переулках Листника, Пихтовом.

В список включены и другие адреса — Энергетический, Матросский, Новокрымский, Архитектурный, проспект Богдана Хмельницкого, Независимости, Автозаводской, Арабатский, Анны Немец, Зимняя, Кедрова, Кленовая, Николая Погребняка, Михаила Сапожникова, Надбалковская, Алексея Тищиков, Побед Изюмский, Северный, Криворожский, Николая Погребняка, Шахматный и Криворожский тупик.

Кроме того, в промышленности будут действовать временные ограничения потребления с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00. Для бытовых пользователей ограничения не предусмотрены. Итак, график отключения света в Днепре с 28 октября по 2 ноября включает широкий перечень улиц, а работы направлены на проведение запланированного технического обслуживания сетей.

