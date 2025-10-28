Грошова допомога для ВПО у Черкаській області може бути припинена через низку причин, про які попередили у ПФУ.

У листопаді 2025 року частина внутрішньо переміщених осіб може залишитися без грошової допомоги для ВПО у Черкаській області, пише Politeka.net.

Про це попередили у ПФУ.

Виплат не буде у разі, якщо змінюються обставини, що впливають на право отримання допомоги. Зокрема, це стосується ситуацій, коли доходи або умови проживання ВПО змінюються, а також коли особа не дотримується вимог, встановлених державними програмами підтримки. У таких випадках грошова допомога для ВПО у Черкаській області може бути призупинена до моменту відновлення відповідності умовам.

Окрему увагу слід звернути на вимоги для працездатних внутрішньо переміщених осіб. Протягом трьох місяців після отримання державної допомоги вони зобов’язані знайти роботу, зареєструватися як фізична особа-підприємець або стати на облік у центрі зайнятості. У разі невиконання цієї умови державна допомога автоматично припиняється.

Крім того, державні виплати залежать від правильного оформлення необхідних документів та дотримання умов програм підтримки житла, освіти та медичного обслуговування.

Несвоєчасне подання документів або порушення вимог програми також може стати причиною припинення виплат.

Щомісячний розмір допомоги для внутрішньо переміщених осіб у листопаді 2025 року встановлено наступним чином:

2 000 гривень для дорослих,

3 000 гривень для дітей та людей з інвалідністю.

Виплати нараховуються через картку "єПідтримка". Подати заявку можна як онлайн через портал "Дія", так і офлайн через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) та відповідні відділи соціального захисту населення. Таким чином, переселенці мають можливість своєчасно отримати підтримку від держави, дотримуючись встановлених правил та умов.

