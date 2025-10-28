Денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области может быть прекращена по ряду причин, о которых предупредили в ПФУ.

В ноябре 2025 года часть внутренне перемещенных лиц может остаться без денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в ПФУ.

Выплаты не будут в случае, если изменяются обстоятельства, влияющие на право получения помощи. В частности, это касается ситуаций, когда доходы или условия проживания ВПЛ меняются, а также когда лицо не соблюдает требования, установленные государственными программами поддержки. В таких случаях денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области может быть приостановлена ​​до момента возобновления соответствия условиям.

Особое внимание следует обратить на требования для трудоспособных внутренне перемещенных лиц. В течение трех месяцев после получения государственной помощи они обязаны найти работу, зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель или встать на учет в центре занятости. В случае невыполнения этого условия, государственная помощь автоматически прекращается.

Кроме того, государственные выплаты зависят от правильного оформления необходимых документов и соблюдения условий программ поддержки жилья, образования и медицинского обслуживания.

Несвоевременная подача документов или нарушение требований программы также может стать причиной прекращения выплат.

Ежемесячный размер пособия для внутренне перемещенных лиц в ноябре 2025 установлен следующим образом:

2 000 гривен для взрослых,

3000 гривен для детей и людей с инвалидностью.

Выплаты начисляются через карточку "Поддержка". Подать заявку можно как онлайн через портал "Дия", так и онлайн через центры предоставления административных услуг (ЦНАПы) и соответствующие отделы социальной защиты населения. Таким образом, переселенцы могут своевременно получить поддержку от государства, соблюдая установленные правила и условия.

