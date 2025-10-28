Новий графік руху транспорту в Тернопільській області у Чорткові забезпечує підвищує безпеку, організовує комфортне пересування та сприяє більш ефективному використанню громадських автомобілів для місцевих жителів.

Новий графік руху транспорту в Тернопільській області передбачає зміни у місті Чортків, зокрема на вулицях Маньовського та Й.Сліпого, повідомляє Politeka.

Від 1 листопада зазначені ділянки стануть односторонніми, інформує Чортківська міська рада.

Транспорт по вул. Маньовського рухатиметься у напрямку Д.Пігута, а по вул. Й.Сліпого — до вул. Незалежності. Таке рішення ухвалили для впорядкування автомобільного потоку та організації зупинки громадського транспорту біля центральної лікарні міста.

На практиці у робочі години на вул. Й.Сліпого часто виникають затори через інтенсивний рух і паркування біля дитсадка №3 та медзакладу, що створює незручності для водіїв та пішоходів. Введення одностороннього руху покликане підвищити безпеку та зробити пересування комфортнішим для всіх учасників дорожнього руху. Нова схема вже погоджена Управлінням патрульної поліції Тернопільської області.

Комунальні служби виконують нанесення свіжої розмітки, включно з пішохідними переходами, а також встановлюють дорожні знаки. Крім того, найближчим часом запустять новий маршрут громадського транспорту №15 «Золотарка – Поліклініка – Центр – АС», який дозволить швидко дістатися до лікарні. На вул. Й.Сліпого облаштують нову зупинку для зручності пасажирів.

Отже, новий графік руху транспорту в Тернопільській області у Чорткові забезпечує не лише односторонній рух на ключових вулицях, а й підвищує безпеку, організовує комфортне пересування та сприяє більш ефективному використанню громадських автомобілів для місцевих жителів.

