Новый график движения транспорта в Тернопольской области предусматривает изменения в Чорткове, в частности на улицах Маневского и И.Слипого, сообщает Politeka.

С 1 ноября указанные участки станут односторонними, информирует Чортковский городской совет .

Транспорт по ул. Маневского будет двигаться в направлении Д.Пигута, а по ул. И.Слепого – до ул. Независимость. Такое решение было принято для упорядочения автомобильного потока и организации остановки общественного транспорта возле центральной больницы города.

На практике в рабочие часы по ул. Й.Слепого часто возникают пробки из-за интенсивного движения и парковки возле детсада №3 и медучреждения, что создает неудобства для водителей и пешеходов. Ввод одностороннего движения призван повысить безопасность и сделать передвижение более комфортным для всех участников дорожного движения. Новая схема уже согласована Управлением патрульной полиции Тернопольской области.

Коммунальные службы выполняют нанесение свежей разметки, включая пешеходные переходы, а также устанавливают дорожные знаки. Кроме того, в ближайшее время запустят новый маршрут общественного транспорта №15 "Золотарка - Поликлиника - Центр - АС", который позволит быстро добраться до больницы. По ул. Й.Слепого обустроят новую остановку для удобства пассажиров.

Итак, новый график движения транспорта в Тернопольской области в Чорткове обеспечивает не только одностороннее движение на ключевых улицах, но и повышает безопасность, организует комфортное передвижение и способствует более эффективному использованию общественных автомобилей для местных жителей.

