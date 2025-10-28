Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює матеріальну, психологічну та юридичну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надається завдяки спільній роботі організацій «Карітас» та «Карітас Норвегія», інформує Politeka.

Програма передбачає різні види підтримки для літніх людей міста. Серед них — ваучери на придбання гігієнічних товарів у мережі магазинів «АТБ». Допомога розрахована на осіб з інвалідністю І та ІІ груп, сім’ї з дітьми з особливими потребами, а також тих, хто потребує постійного догляду.

Для участі у програмі необхідно мати підтверджений статус внутрішньо переміщеної особи або документально підтвердити проживання в Кривому Розі у разі пошкодження житла під час обстрілів. Потрібно надати відповідний акт або довідку. Детальніша інформація доступна за безкоштовним телефоном 0 800 336 734 у будні з 10:00 до 16:00.

Крім матеріальної допомоги, мешканці можуть скористатися послугами кризового центру «Рідна хата» на території парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ. Тут надають консультації кейс-менеджера, допомагають скласти індивідуальний план підтримки та направляють до інших соціальних сервісів.

Програма також включає юридичний супровід, що передбачає оформлення заяв, скарг, позовів та документів для державних органів або судів. Психологічна підтримка спрямована на зниження стресу, стабілізацію емоційного стану та покращення психологічного самопочуття.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює матеріальну, психологічну та юридичну підтримку, допомагаючи літнім людям зберігати безпеку, комфорт і стабільний рівень життя навіть у складних умовах.

