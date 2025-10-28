Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге включает материальную, психологическую и юридическую поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге предоставляется благодаря совместной работе организаций «Каритас» и «Каритас Норвегия», сообщает Politeka.

Программа предусматривает разные виды поддержки для пожилых людей города. Среди них ваучеры на приобретение гигиенических товаров в сети магазинов «АТБ». Помощь рассчитана на лиц с инвалидностью I и II групп, семьи с детьми с особыми потребностями, а также нуждающихся в постоянном уходе.

Для участия в программе необходимо иметь подтвержденный статус внутриперемещенного лица или документально подтвердить проживание в Кривом Роге в случае повреждения жилья во время обстрелов. Следует предоставить соответствующий акт или справку. Более подробная информация доступна по бесплатному телефону 0 800 336 734 в будни с 10:00 до 16:00.

Кроме материальной помощи, жители могут воспользоваться услугами кризисного центра «Рідна хата» на территории прихода Святого Николая Чудотворца УГКЦ. Здесь предоставляют консультации кейс-менеджера, помогают составить индивидуальный план поддержки и направляют в другие социальные сервисы.

Программа также включает в себя юридическое сопровождение, предусматривающее оформление заявлений, жалоб, исков и документов для государственных органов или судов. Психологическая поддержка направлена ​​на снижение стресса, стабилизацию эмоционального состояния и улучшение психологического самочувствия.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге охватывает материальную, психологическую и юридическую поддержку, помогая пожилым людям сохранять безопасность, комфорт и стабильный уровень жизни даже в сложных условиях.

