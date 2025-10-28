Киян і гостей міста поставитися з розумінням до можливих тимчасових незручностей і заздалегідь планувати свій маршрут, враховуючи новий графік руху транспорту в Києві

Новий графік руху транспорту в Києві вводиться на частині міршрутів, якими курсують автобуси та тролейбуси, зміни носять тимчасовий характер, пише Politeka.net.

Про це йдеться в КМДА.

У зв’язку з проведенням дорожніх робіт на проспекті Маршала Рокоссовського у Києві, 28 та 29 жовтня буде змінено схеми руху кількох міських маршрутів та введено новий графік руху транспорту в Києві. Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», тимчасові зміни торкнуться тролейбусів маршрутів № 6, № 33, а також автобусів № 32 і № 99.

Обмеження в русі діятимуть з 8:00 до 23:00 обох днів. На цей період транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами.

Зокрема, тролейбуси № 6 та № 33 здійснюватимуть рух лише до вулиці Сошенка. Тобто транспорт, який зазвичай курсує від Майдану Незалежності та залізничного вокзалу «Південний», тимчасово не прямуватиме далі цієї вулиці. Такий режим роботи діятиме до завершення ремонтних робіт на ділянці дороги.

Автобус № 32 курсуватиме за маршрутом: проспект Литовський – вул. Юрія Кондратюка – вул.Петра Калнишевського – вул. Полярна – площа Тараса Шевченка, після чого проїзд продовжуватиметься за звичайним напрямком до станції метро «Нивки». У зворотному напрямку маршрут залишиться без змін.

Автобус № 99 тимчасово курсуватиме за зміненим маршрутом: проспект Литовський – Юрія Кондратюка – Петра Калнишевського – Полярна – Героїв Дніпра, а далі – за звичним шляхом до станції метро «Мінська». У зворотному напрямку цей автобус також рухатиметься без змін.

У КП «Київпастранс» зазначили, що тимчасові коригування маршрутів необхідні для забезпечення безпеки пасажирів і безперешкодного проведення дорожніх робіт. Представники підприємства закликали киян і гостей міста поставитися з розумінням до можливих тимчасових незручностей і заздалегідь планувати свій маршрут, враховуючи оновлений графік громадського транспорту.

