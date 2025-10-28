Киевлян и гостей города отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут, учитывая новый график движения транспорта в Киеве

Новый график движения транспорта в Киеве вводится на части миршрутов, по которым курсируют автобусы и троллейбусы, изменения носят временный характер, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в КГГА.

В связи с проведением дорожных работ на проспекте Маршала Рокоссовского в Киеве, 28 и 29 октября будут изменены схемы движения нескольких городских маршрутов и введен новый график движения транспорта в Киеве. Как сообщили в коммунальном предприятии «Киевпасстранс», временные изменения коснутся троллейбусов рейсов №6, №33, а также автобусов №32 и №99.

Ограничения в движении будут действовать с 8.00 до 23.00 обоих дней. В этот период транспорт будет курсировать по измененным путям.

В частности, троллейбусы № 6 и № 33 будут осуществлять движение только по улице Сошенко. То есть транспорт, обычно курсирующий от Майдана Незалежности и железнодорожного вокзала «Пивденный», временно не будет следовать дальше этой улицы. Такой режим будет действовать до завершения ремонтных работ на участке дороги.

Автобус № 32 будет курсировать: проспект Литовский – ул. Юрия Кондратюка – ул. Петра Калнышевского – ул. Полярная площадь Тараса Шевченко, после чего проезд будет продолжаться по обычному направлению до станции метро «Нивки». В обратном направлении маршрут останется без изменений.

Автобус № 99 временно будет курсировать по измененному маршруту: проспект Литовский – Юрия Кондратюка – Петра Калнышевского – Полярная – Героев Днепра, а дальше – по привычному пути до станции метро «Минская». В обратном направлении этот автобус также будет двигаться по-прежнему.

В КП «Киевпасстранс» отметили, что временные корректировки маршрутов необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и беспрепятственного проведения дорожных работ. Представители предприятия призвали киевлян и гостей города отнестись с пониманием возможных временных неудобств и заранее планировать свой путь, учитывая обновленный график общественного транспорта.

