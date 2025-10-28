Подорожание продуктов в Кировоградской области и демонстрирует тенденции роста цен на основные молочные товары, включая масло, сливки и сметану, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет сайт Минфин .

Масло Яготинское 73% весом 200 грамм в среднем стоит 115,03 гривен. В разных супермаркетах стоимость отличается: Auchan предлагает 114,60, Metro – 116,48, Novus – 114,00. Для сравнения, в сентябре средняя цена была 109,87, так что за месяц товар подорожал на 0,73 гривны. Ежедневный индекс потребительских цен показывает колебания в пределах 112,95-115,17 гривен, рост заметен в конце октября.

Еще один популярный продукт – сливки простонаше 10% в упаковке 200 мл. Текущая средняя стоимость составляет 36,19 грн. В Megamarket они продаются за 38,40, у Metro – 35,67, Novus – 34,49. По сравнению с сентябрем среднее значение 34,44 за последний месяц цены повысились на 3,05 гривны. Индекс потребительских цен отражает стабильный рост, в частности, после 17 октября цена стабилизировалась на уровне 36,19 гривен.

Сметана Простонаше 20% весом 340 граммов сейчас стоит в среднем 65,75 гривен. В Megamarket ее продают за 66,90, Metro предлагает 63,44, а Novus – 66,90. По сравнению с прошлым месяцем, когда средняя стоимость была несколько ниже, товар подорожал на 1,07 гривны. Индекс потребительских цен показывает небольшие колебания, а с 17 октября и стабилизацию на текущем уровне.

Следовательно, подорожание продуктов в Кировоградской области подтверждает общую тенденцию увеличения стоимости молочных изделий. Эта информация позволяет потребителям отслеживать изменения, планировать покупки и сравнивать цены в разных сетях, чтобы оптимизировать затраты на ежедневные продукты.

