В рамках проекта участникам предоставляются медицинские препараты, средства личной гигиены, пеленки, подгузники, а также продуктовые наборы для пенсионеров в Киевской области.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Киевской области предоставляются при соблюдении важных условий и критериев, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Каритас".

Проект «Домашняя опека», который реализует благотворительная организация Каритас, направлен на оказание комплексной поддержки пожилым людям и одиноким гражданам, нуждающимся в особом уходе. Эта инициатива объединяет социальную, медицинскую и материальную помощь, создавая для подопечных условия максимально приближенные к заботе, которую они могли бы получить в семейном кругу.

В рамках проекта участникам предоставляются медицинские препараты, средства личной гигиены, пеленки, подгузники, а также продуктовые наборы для пенсионеров в Киевской области, включающие основные продукты длительного хранения. Это позволяет людям обеспечить себя необходимым без дополнительных затрат и сохранить достойный уровень жизни.

Большую роль в реализации программы играют патронажные медсестры, регулярно посещающие своих подопечных. Они контролируют состояние здоровья, помогают в приеме лекарства, оказывают базовую медицинскую помощь, следят за соблюдением гигиены и поддерживают психологическое состояние пожилых людей.

Деятельность работников не ограничивается только медицинской сферой. Подопечные получают советы по уходу, психологические и юридические консультации, а при необходимости помощь в бытовых делах: уборке, приготовлении пищи, организации досуга.

Отдельным направлением работы является предоставление временного или постоянного использования реабилитационного оборудования. Подопечные могут получить противопролежневые матрасы и подушки, специальные подушки для поддержки шеи, туалетные кресла, инвалидные коляски, складные двухколесные ходунцы, четырех опорные палки и другие средства, которые помогают облегчить уход и передвижение.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ежемесячно обещают платить до 34 тысяч.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: где будет проходить выдача помощи.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: условия и порядок получения.