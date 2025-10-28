Новий графік руху транспорту в Харкові вводиться на кількох маршрутах, проте це не всі зміни, що чекають мешканців та гостей міста, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

Так, з 28 жовтня почне курсувати новий автобус загального користування №92е, який з’єднуватиме станцію метро «Ярослава Мудрого» з 13-м міським кладовищем.

Маршрут нового автобусного рейсу пролягатиме від метро «Ярослава Мудрого» через вулицю Григорія Сковороди до 13-го міського кладовища. Введення цього маршруту покликане покращити транспортне сполучення з північними районами Харкова, особливо у вихідні дні, коли традиційно зростає пасажиропотік до кладовищ.

Крім того, вводиться новий графік руху транспорту в Харкові, зміни стосуються трамвайного транспорту. Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, 28 жовтня з 9:00 до 17:00 буде припинено рух трамваїв у провулку Салтівському та на Салтівському шосе — на ділянці від Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників. Причиною таких обмежень є проведення ремонтних робіт трамвайної колії.

На час ремонту трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами:

Трамвай №6 рухатиметься від розворотного кола «Вокзал Харків-Пасажирський» через вул. Євгена Котляра, Полтавський Шлях, майдани Сергіївський, Павлівський, Конституції, далі проспектом Героїв Харкова, вулицями Кошкіна та Георгія Тарасенка — до парку Машинобудівників.

Трамвай №8 курсуватиме від Одеської через проспект Байрона, вулиці Морозова, Георгія Тарасенка, Молочну, далі через майдан Захисників України, проспект Героїв Харкова, Академіка Павлова, в’їзд Семиградський, Віринську, Мойсеївську та Шевченка — до розворотного кола «Журавлівський гідропарк».

