Новый график движения транспорта в Харькове вводится на нескольких маршрутах, однако это не все изменения, ожидающие жителей и гостей города, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

Так, с 28 октября начнет курсировать новый автобус общего пользования №92е, соединяющий станцию ​​метро «Ярослава Мудрого» с 13-м городским кладбищем.

Маршрут нового автобусного рейса будет проходить от метро «Ярослава Мудрого» через улицу Григория Сковороды до 13-го городского кладбища. Введение этого маршрута призвано улучшить транспортное сообщение с северными районами Харькова, особенно в выходные дни, когда традиционно растет пассажиропоток к кладбищам.

Кроме того, вводится новый график движения транспорта в Харькове, изменения касаются трамвайного транспорта. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, 28 октября с 9:00 до 17:00 будет приостановлено движение трамваев в Салтовском переулке и на Салтовском шоссе — на участке от Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей. Причиной таких ограничений является проведение ремонтных работ трамвайного пути.

На время ремонта трамваи будут курсировать по измененным маршрутам:

Трамвай №6 будет двигаться от разворотного круга «Вокзал Харьков-Пассажирский» через ул. Евгения Котляра, Полтавский Путь, майданы Сергеевский, Павловский, Конституции, далее по проспекту Героев Харькова, улицам Кошкина и Георгия Тарасенко — в парк Машиностроителей.

Трамвай №8 будет курсировать от Одесской через проспект Байрона, улицы Морозова, Георгия Тарасенко, Молочную, дальше через площадь Защитников Украины, проспект Героев Харькова, Академика Павлова, въезд Семиградский, Виринскую, Моисеевскую и Шевченко — в разворотный круг «Журавловский гидро»

