Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює кілька ключових напрямів підтримки, повідомляє Politeka.

Як зазначено на офіційному сайті Карітасу, проєкт включає відновлення пошкодженого житла та організацію соціального догляду на дому.

Одним із основних елементів допомоги є ремонт житлових приміщень для вразливих домогосподарств. Програма спрямована на підтримку осіб, чиї будинки або квартири зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій. Малі та середні відновлювальні роботи передбачають заміну або ремонт конструкцій, що зазнали незначних руйнувань, таких як вікна, двері, покрівлі, стіни та стелі.

Отримати допомогу можуть мешканці Харкова та Ізюму, чиє житло залишилося придатним для проживання. Претенденти повинні належати до однієї з визначених категорій вразливості. До них відносяться особи з інвалідністю, громадяни старше 60 років, самотні матері або батьки, багатодітні родини, вагітні жінки, матері з дітьми до трьох років, а також люди з тяжкими хронічними захворюваннями.

Ще один напрям гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області стосується покращення умов життя людей, які потребують постійного догляду. Програма надає підтримку самотнім літнім особам, невиліковно хворим та внутрішньо переміщеним громадянам, яким потрібна стороння допомога. Соціальні працівники забезпечують щоденне піклування, консультації та допомагають залишатися у власних домівках максимально довго.

Таким чином, проєкт гарантує комплексну підтримку літніх людей та вразливих категорій населення, поєднуючи матеріальну допомогу та соціальні послуги для забезпечення безпеки й комфортного проживання.

