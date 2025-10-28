Еще одно направление гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области касается улучшения условий жизни людей, нуждающихся в постоянном уходе.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает несколько ключевых направлений поддержки, сообщает Politeka.

Как отмечено на официальном сайте Каритасу, проект включает восстановление поврежденного жилья и организацию социального ухода на дому.

Одним из основных элементов помощи является ремонт жилых помещений для уязвимых домохозяйств. Программа направлена ​​на поддержку лиц, чьи дома или квартиры получили повреждения в результате боевых действий. Малые и средние восстановительные работы предусматривают замену или ремонт конструкций, подвергшихся незначительным разрушениям, таким как окна, двери, кровли, стены и потолки.

Получить помощь могут жители Харькова и Изюма, жилье которого осталось пригодным для проживания. Претенденты должны относиться к одной из определенных категорий уязвимости. К ним относятся лица с инвалидностью, граждане старше 60 лет, одинокие матери или родители, многодетные семьи, беременные женщины, матери с детьми младше трех лет, а также люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Еще одно направление гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области касается улучшения условий жизни людей, нуждающихся в постоянном уходе. Программа оказывает поддержку одиноким пожилым лицам, неизлечимо больным и внутренне перемещенным гражданам, нуждающимся в посторонней помощи. Социальные работники обеспечивают ежедневную заботу, консультации и помогают оставаться в своих домах максимально долго.

Таким образом, проект гарантирует комплексную поддержку пожилых и уязвимых категорий населения, сочетая материальную помощь и социальные услуги для обеспечения безопасности и комфортного проживания.

