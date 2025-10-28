Початок опалювального сезону 2025 року у Кропивницькому залежатиме від наявності газу та технічного стану систем.

Початок опалювального сезону 2025 року у Кропивницькому визначають місцеві органи влади, повідомляє Politeka.

Міністерство енергетики зазначило, що реальний старт подачі тепла залежить від середньодобової температури — мережі починають обігрівати будинки лише після трьох днів, коли показник опускається нижче +8°C. Уряд встановив офіційний період подачі тепла з 1 листопада 2025-го до 31 березня 2026 року, але фактичне включення контролюють місцеві підприємства.

Керівник «Теплоенергетика» Олександр Чельник зазначив, що підготовка до сезону ускладнена через військові дії та пошкодження газотранспортної системи. Він повідомив, що житлово-експлуатаційні служби вже повідомляють про готовність будинків приймати теплоносій, проте кількість об’єктів змінюється щодня. Поки не підтверджені ліміти газу для роботи підприємства, а укладання договорів із «Нафтогазом» триває. Через стан мереж і старі труби одразу після отримання газу подачу тепла гарантувати неможливо.

Станом на 13 жовтня єдина котельня, що працює, — у пологовому будинку. Вона використовує залишки газу об’ємом 50 тисяч кубометрів. Подача тепла в школи та дитсадки неможлива без одночасного обігріву житлових будинків. Старт сезону розпочнеться після підписання договору та отримання місячних лімітів газу.

До кінця вересня котельні, мережі та житлові будинки Кіровоградської області були готові на 100%. Акти готовності мали 26 із 29 теплопостачальних підприємств, повідомила директорка обласного департаменту ЖКГ Ольга Довжук. Таким чином, початок опалювального сезону 2025 року у Кропивницькому залежатиме від наявності газу та технічного стану систем, а підготовка проходить максимально ретельно, щоб забезпечити безперебійне теплопостачання мешканцям.

