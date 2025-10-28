Начало отопительного сезона 2025 в Кропивницком будет зависеть от наличия газа и технического состояния систем.

Начало отопительного сезона 2025 в Кропивницком определяют местные органы власти, сообщает Politeka.

Министерство энергетики сообщило, что реальный старт подачи тепла зависит от среднесуточной температуры – сети начинают обогревать дома только после трех дней, когда показатель опускается ниже +8°C. Правительство установило официальный период подачи тепла с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года, но фактическое включение контролируют местные предприятия.

Руководитель «Теплоэнергетика» Александр Чельник отметил, что подготовка к сезону осложнена из-за военных действий и повреждения газотранспортной системы. Он сообщил, что жилищно-эксплуатационные службы уже сообщают о готовности домов принимать теплоноситель, однако количество объектов меняется каждый день. Пока не подтверждены лимиты газа для работы предприятия, а заключение договоров с «Нефтегазом» продолжается. Из-за состояния сетей и старых труб сразу после получения газа подачу тепла гарантировать невозможно.

По состоянию на 13 октября единственная работающая котельная — в роддоме. Она использует остатки газа объемом 50 тысяч кубометров. Подача тепла в школы и детсады невозможна без одновременного обогрева жилых домов. Старт сезона начнется после заключения договора и получения месячных лимитов газа.

К концу сентября котельные, сети и жилые дома в Кировоградской области были готовы на 100%. Акты готовности имели 26 из 29 теплоснабжающих предприятий, сообщила директор областного департамента ЖКХ Ольга Довжук. Таким образом, начало отопительного сезона 2025 в Кропивницком будет зависеть от наличия газа и технического состояния систем, а подготовка проходит максимально тщательно, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителям.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: что именно повлекло за собой кризис.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: о каких рисках предупредили.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: какие вакансии предлагают горожанам.