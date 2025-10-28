Саме гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах охоплює комплекс заходів, що передбачає забезпечення проживання та супровід найуразливіших категорій населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах реалізується шляхом створення модульного містечка, яке стане тимчасовим притулком для жителів громади, що втратили домівки, повідомляє Politeka.

Як інформує міський департамент соціального захисту, ініціатива спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб та тих, чиє житло зруйновано внаслідок воєнних дій чи надзвичайних подій. Особливу увагу приділено людям похилого віку, які потребують стабільного середовища, опіки та щоденного піклування. Саме гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах охоплює комплекс заходів, що передбачає забезпечення проживання та супровід найуразливіших категорій населення.

Організацію процесу координує Департамент соціального захисту населення міської ради. Працівники здійснюють формування списків, прийом заяв, консультаційний супровід і перевірку документів. Для отримання житла потрібно заповнити встановлену заяву та надати необхідні папери.

Прийом документів проводиться у громадській приймальні за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Заявників консультують, перевіряють подані матеріали, роз’яснюють умови оформлення та допомагають із заповненням анкети. Для реєстрації необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і довідку переселенця. Якщо звертається сім’я, у заяві зазначаються всі члени, яким потрібне тимчасове житло.

Таким чином, гуманітарна ініціатива забезпечує переселенців і літніх осіб безпечним місцем проживання, створюючи умови для стабільного перебування й підтримки соціально незахищених мешканців міста.

