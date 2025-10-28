Именно гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах охватывает комплекс мероприятий, предусматривающий обеспечение проживания и сопровождение наиболее уязвимых категорий населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах реализуется путем создания модульного городка, который станет временным убежищем для жителей общины, лишившихся дома, сообщает Politeka.

Как сообщает городской департамент социальной защиты, инициатива направлена ​​на поддержку внутренне перемещенных лиц и тех, чье жилье разрушено в результате военных действий или чрезвычайных событий. Особое внимание уделено пожилым людям, нуждающимся в стабильной среде, опеке и ежедневной заботе. Именно гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах охватывает комплекс мероприятий, предусматривающий обеспечение проживания и сопровождение наиболее уязвимых категорий населения.

Организацию процесса координирует Департамент социальной защиты населения. Сотрудники осуществляют формирование списков, прием заявлений, консультационное сопровождение и проверку документов. Для получения жилья нужно заполнить установленное заявление и предоставить необходимые бумаги.

Прием документов производится в общественной приемной по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Заявителей консультируют, проверяют данные материалы, разъясняют условия оформления и помогают с заполнением анкеты. Для регистрации нужно иметь паспорт, идентификационный код и справку переселенца. Если обращается семья, в заявлении указываются все члены, нуждающиеся в временном жилье.

Таким образом, гуманитарная инициатива обеспечивает переселенцев и пожилых лиц безопасным местом жительства, создавая условия для стабильного пребывания и поддержки социально незащищенных жителей города.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право