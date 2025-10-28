В останні тижні дефіцит певних продуктів у Дніпропетровській області став однією з головних тем для обговорення серед місцевих жителів.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області проявляється в тому, що на ринках та в магазинах різко піднялися ціни на помідори, повідомляє Politeka.

Тенденція здорожчання томатів триває вже не перший тиждень. Виробники підвищують відпускні ціни, адже обсяг пропозиції помітно скоротився, а попит залишається стабільно високим.

Саме дефіцит продуктів у Дніпропетровській області підштовхує вартість овочів угору. За словами аналітиків, головна причина такого подорожчання полягає в сезонному скороченні виробництва.

Дозрівання томатів у тепличних господарствах сповільнилося через похолодання, а постачання з парників фактично зупинилося. Через це на прилавках помідори стають дедалі дорожчими.

Фермери визнають, що ситуація непроста. Температура впала різко, і це одразу позначилося на врожайності. У теплицях процес дозрівання майже зупинився, тому кількість продукції, яку можна відправити на продаж, мінімальна.

При цьому попит не зменшується, адже українці активно купують овочі для домашніх заготівель і щоденного вжитку. У результаті дефіцит продуктів у Дніпропетровській області став причиною того, що цінники на дану продукцію вже досягли рівня 70–80 гривень за кілограм.

Це приблизно на третину більше, ніж ще тиждень тому. Продавці кажуть, що покупці реагують на підняття вартості по-різному. Хтось скорочує обсяги покупок, інші намагаються купити про запас, побоюючись ще більшого стрибка цінників.

Тим часом, постачальники намагаються знайти нові джерела поставок, проте можливості для імпорту поки обмежені. Іноземних томатів не вистачає, аби закрити потребу ринку, а логістика залишається складною.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.