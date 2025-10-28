В последние недели дефицит некоторых продуктов в Днепропетровской области стал одной из главных тем для обсуждения среди местных жителей.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области проявляется в том, что на рынках и магазинах резко поднялись цены на помидоры, сообщает Politeka.

Тенденция удорожания томатов длится уже не первую неделю. Производители повышают отпускные цены, так как объем предложения заметно сократился, а спрос остается стабильно высоким.

Именно дефицит продуктов в Днепропетровской области подталкивает стоимость овощей вверх. По словам аналитиков, главная причина такого удорожания состоит в сезонном сокращении производства.

Созревание томатов в тепличных хозяйствах замедлилось из-за похолодания, а поставки из парников фактически остановились. Поэтому на прилавках помидоры становятся все дороже.

Фермеры признают, что ситуация непростая. Температура упала резко, и это сразу сказалось на урожайности. В теплицах процесс созревания почти остановился, поэтому количество продукции, которую можно отправить на продажу, минимально.

При этом спрос не уменьшается, ведь украинцы активно покупают овощи для домашних заготовок и ежедневного потребления. В результате дефицит продуктов в Днепропетровской области стал причиной того, что ценники на данную продукцию достигли уровня 70–80 гривен за килограмм.

Это примерно на треть больше, чем неделю назад. Продавцы говорят, что покупатели реагируют на повышение стоимости по-разному. Кто-то сокращает объемы покупок, другие пытаются купить впрок, опасаясь еще большего скачка ценников.

Между тем поставщики пытаются найти новые источники поставок, однако возможности для импорта пока ограничены. Иностранных томатов не хватает, чтобы закрыть потребность рынка, а логистика остается сложной.

