Робота для пенсіонерів у Києві передбачає різні можливості в торгівлі, сервісі та логістиці, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт work.ua.

Актуальні вакансії пропонують компанії Makeup і Reborn, які шукають відповідальних працівників для роботи на складах, у приймальних пунктах і доставці замовлень.

Інтернет-магазин косметики та парфумерії makeup.ua запрошує на склад у Києві пакувальниць товарів. Потрібне вміння користуватися ПК, досвід на складі буде перевагою. Завдання — пакування замовлень із косметики, парфумерії, засобів гігієни та догляду. Робочий графік — три через три, з 8:00 до 20:00. Ставка становить 21 500 грн за 15 змін, додаткові зміни оплачуються окремо. Зарплату виплачують двічі на місяць, робоче місце розташоване в районі Куренівки. Важлива готовність до фізичної діяльності.

Ще одна пропозиція — адміністратор приймального пункту у мережі хімчисток і ремонту взуття Reborn. Посада передбачає графік із понеділка по суботу, з 11:00 до 20:00. Заробітна плата — 28 000 грн (ставка плюс відсотки). Працівник консультує клієнтів, оформлює замовлення, контролює якість, веде документацію, працює з CRM і соцмережами. Потрібні грамотність, уважність, відповідальність і досвід у продажах або обслуговуванні. Передбачено офіційне працевлаштування та комфортні умови.

Також компанія Makeup шукає водія-кур’єра з власним авто для доставки замовлень. Завдання — прийом, транспортування й передача покупок клієнтам. Робота з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 20:00, із двома оплачуваними суботами на місяць. Ставка під час випробувального терміну — 26 000 грн, далі можливий заробіток до 52 000 грн. Оплата двічі на місяць, завантаження здійснюється зранку на Куренівці.

Отже, робота для пенсіонерів у Києві охоплює пакування, обслуговування та доставку, пропонуючи стабільну оплату, офіційне оформлення й зручний графік.

