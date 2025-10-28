Работа для пенсионеров в Киеве включает упаковку, обслуживание и доставку, предлагая стабильную оплату, официальное оформление и удобный график.

Актуальные вакансии предлагают компании Makeup и Reborn, которые ищут ответственных работников для работы на складах, в приемных пунктах и ​​доставке заказов.

Интернет-магазин косметики и парфюмерии makeup.ua приглашает на склад в Киеве упаковщицы товаров. Необходимо умение пользоваться ПК, опыт на складе будет преимуществом. Задача — упаковка заказов по косметике, парфюмерии, средствам гигиены и уходу. Рабочий график – три через три, с 8:00 до 20:00. Ставка составляет 21 500 грн за 15 смен, дополнительные изменения оплачиваются отдельно. Зарплату выплачивают дважды в месяц, рабочее место расположено в районе Куреневки. Важна готовность к физической деятельности.

Еще одно предложение – администратор приемного пункта в сети химчисток и ремонта обуви Reborn . Должность предусматривает график с понедельника по субботу с 11:00 до 20:00. Заработная плата – 28 000 грн (ставка плюс проценты). Работник консультирует клиентов, оформляет заказы, контролирует качество, ведет документацию, работает с CRM и соцсетями. Нужны грамотность, внимательность, ответственность и опыт в продажах или обслуживании. Предусмотрены официальное трудоустройство и удобные условия.

Также компания Makeup ищет водителя-курьера с личным авто для доставки заказов. Задача – прием, транспортировка и передача покупок клиентам. Работа с понедельника по пятницу, с 8:00 до 20:00, с двумя оплачиваемыми субботами в месяц. Ставка во время испытательного срока – 26 000 грн, далее возможен заработок до 52 000 грн. Оплата дважды в месяц, погрузка осуществляется утром на Куреневке.

