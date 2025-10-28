У Полтавській області відбулося підвищення тарифів на опалення, що викликало хвилювання та обурення у місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області відчутно вплинуло на платіжки багатьох родин та установ, повідомляє Politeka.

Як зазначають в ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго», нові розцінки набули чинності з 1 жовтня 2025 року і зачепили різні категорії споживачів.

Зміни стосуються вартості теплової енергії, її виробництва, транспортування та постачання. Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області зумовлене економічно обґрунтованими витратами підприємства та суттєвим подорожчанням енергоресурсів.

Попередні розцінки, які були ухвалені обласною радою ще у серпні 2024 року, не враховували зростання цін на природний газ, електроенергію та послуги водопостачання і водовідведення. З огляду на це, рівень відшкодування витрат підприємства становив близько 76 відсотків.

Це й зробило підвищення тарифів на опалення в Полтавській області неминучим. За даними підприємства, природний газ для населення коштує близько 6183 гривні за тисячу кубів, а для бюджетних установ та інших споживачів перевищує 13 тисяч.

До цього додаються витрати на транспортування та розподіл, а також зростання вартості електроенергії, яка за останні пів року перевищила 8 гривень за кіловат-годину.

Для населення це на 192% більше порівняно з попередніми розцінками, а для бюджетних установ - на 25%. Додатково впливає ріст вартості ЖКП, зокрема водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині. Це прямо відображається на кінцевій вартості тепла для споживачів.

