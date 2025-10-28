В Полтавской области произошло повышение тарифов на отопление, что вызвало волнение и возмущение местных жителей.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области оказало большое влияние на платежки многих семей и учреждений, сообщает Politeka.

Как отмечают в ОКВПТХ «Лубнитеплоэнерго», новые расценки вступили в силу с 1 октября 2025 года и затронули разные категории потребителей.

Изменения касаются стоимости тепловой энергии, ее производства, транспортировки и снабжения. Повышение тарифов на отопление в Полтавской области обусловлено экономически обоснованными затратами предприятия и значительным удорожанием энергоресурсов.

Предыдущие расценки, принятые областным советом еще в августе 2024 года, не учитывали рост цен на природный газ, электроэнергию и услуги водоснабжения и водоотведения. Учитывая это, уровень возмещения расходов предприятия составил около 76 процентов.

Это и сделало повышение тарифов на отопление в Полтавской области неизбежным. По данным предприятия, природный газ для населения стоит около 6183 гривен за тысячу кубов, а для бюджетных учреждений и других потребителей превышает 13 тысяч.

К этому добавляются расходы на транспортировку и распределение, а также рост стоимости электроэнергии, которая за последние полгода превысила 8 гривен за киловатт-час.

Для населения это на 192% больше по сравнению с предыдущими расценками, а для бюджетных учреждений – на 25%. Дополнительно влияет рост стоимости ЖКУ, в частности, водоснабжение и водоотвод в Лубнах и Пирятине. Это прямо отражается на конечной стоимости тепла для потребителей.

