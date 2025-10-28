Для зручності мешканців передбачено тимчасові обхідні шляхи, доки у Дніпрі перекриють рух транспорту.

У Дніпрі планується перекриття руху транспорту, проте зміни будуть застосовані лише на тимчасовий період, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в проєкті розпорядження міського голови.

Обмеження планується ввести на вулиці Північній у зв’язку з проведенням робіт із будівництва мережі газопостачання. Воно стосуватиметься ділянки поблизу будинку номер 24, де проводитимуться основні технічні роботи.

Згідно з проєктом розпорядження міського голови, будівельні роботи триватимуть з 5 листопада до 4 грудня 2025 року. Протягом цього часу на вказаній ділянці у Дніпрі перекриють рух транспорту, щоб забезпечити безпечні умови для виконання будівельно-монтажних робіт та недопущення аварійних ситуацій.

Під час проведення робіт підрядна організація встановить огорожу з попереджувальними знаками та сигнальним освітленням, щоб забезпечити видимість для водіїв і безпечний прохід пішоходів.

Для зручності мешканців передбачено тимчасові обхідні шляхи, які дадуть змогу уникнути незручностей у пересуванні.

Після завершення будівельних робіт виконавець зобов’язаний демонтувати всі тимчасові конструкції, відновити благоустрій прилеглої території, включно з дорожнім покриттям, бордюрами та тротуарами, а також забезпечити приведення ділянки до належного стану.

Наразі документ перебуває на розгляді й поки що не підписаний міським головою, тож розпорядження ще не набуло чинності. Остаточне рішення про введення тимчасових обмежень буде ухвалене після офіційного затвердження відповідного розпорядження.

