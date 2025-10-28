В Днепре планируется перекрытие движения транспорта, однако изменения будут применены только на временный период, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в проекте распоряжения городского головы.
Ограничение планируется ввести на Северной улице в связи с проведением работ по строительству сети газоснабжения. Оно будет относиться к участку вблизи дома номер 24, где будут проводиться основные технические работы.
Согласно проекту распоряжения городского головы, строительные работы будут продолжаться с 5 ноября по 4 декабря 2025 года. За это время на указанном участке в Днепре перекроют движение транспорта, чтобы обеспечить безопасные условия для выполнения строительно-монтажных работ и недопущения аварийных ситуаций.
Во время работ подрядная организация установит ограждение с предупреждающими знаками и сигнальным освещением, чтобы обеспечить видимость для водителей и безопасный проход пешеходов.
Для удобства жителей предусмотрены временные обходные пути, которые позволяют избежать неудобств в передвижении.
После завершения строительных работ исполнитель обязан демонтировать все временные конструкции, восстановить благоустройство прилегающей территории, включая дорожное покрытие, бордюры и тротуары, а также обеспечить приведение участка в надлежащее состояние.
В настоящее время документ находится на рассмотрении и пока не подписан городским головой, поэтому распоряжение еще не вступило в силу. Окончательное решение о введении временных ограничений будет принято после официального утверждения соответствующего распоряжения.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.