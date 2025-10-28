Прогноз погоди у Харкові на тиждень демонструє переважно стабільні умови, із помірними змінами температури та несильними поривами.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень від 29 жовтня до 4 листопада показує змінні температури та різний напрямок повітряних потоків, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Метеофор.

У середу 29 жовтня стовпчик термометра показував +5°C, вітер південно-західний із поривами до 9 м/с, опадів 0,2 мм. У четвер 30 жовтня повітря прогрілося до +13°C, вітер зберігав південно-західний напрямок, пориви до 7 м/с, без дощу.

П’ятниця 31 жовтня відзначалася холодом +5°C при поривах 11 м/с, опади не спостерігалися. У суботу 1 листопада температура піднялася до +14°C, вітер західний із силою 8 м/с, опадів не передбачалося. Неділя 2 листопада була теплою, +4°C, південний вітер 5 м/с, без дощів.

Понеділок 3 листопада передбачав +9°C, напрямок південний, пориви 8 м/с, без опадів. У вівторок 4 листопада стовпчик термометра досяг +11°C, південний вітер до 4 м/с, дощ не прогнозувався.

Протягом тижня температурні коливання коливалися від +4°C до +14°C. Вітрові потоки залишалися здебільшого південними та південно-західними, із помірними поривами. Опади спостерігалися лише на початку періоду, далі – суха погода.

Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень демонструє переважно стабільні умови, із помірними змінами температури та несильними поривами, що дозволяє планувати повсякденні справи й оцінювати атмосферні умови на семиденний період.

