Початок опалювального сезону 2025 року у Харківській області планується з урахуванням безпеки, готовності об’єктів та фактичних погодних умов.

Початок опалювального сезону 2025 року у Харківській області може відбутися пізніше через воєнні дії та удари по газовидобувній інфраструктурі, повідомляє Politeka.

Через загрозу пошкодження критичних об’єктів регіони відтерміновують старт опалення на листопад. У Львові, наприклад, тепло вже подали до навчальних закладів та лікарень, але в домівках його початок очікується не раніше 1 листопада, зазначив міський голова Андрій Садовий.

Харківська область підготовлена до нового опалювального сезону на 98%, повідомив керівник ХОВА Олег Синєгубов. Об’єкти соціальної інфраструктури підключатимуть до теплопостачання трохи раніше, однак опалювальний сезон у житлових будинках стартує орієнтовно 1 листопада.

«Минулого року старт відбувся близько 1 числа листопада. Цьогоріч плануємо дотриматися такого ж графіка. Кожне підприємство залучене до підготовки. Уряд надає повну підтримку, ми постійно на зв’язку з Прем’єр-міністром та віце-прем’єр-міністром Олексієм Кулебою, працюємо цілодобово для стабільності», — заявив Синєгубов .

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто готується до важкої зими, але точних термінів початку опалення не назвав. У Златополі (колишній Первомайський) наповнення теплових мереж водою почалося 13 жовтня. За словами міського голови Миколи Бакшеєва, після завершення промивання холодною водою систем опалення старт відбудеться орієнтовно 1 числа з урахуванням фактичної температури повітря.

Народний депутат та ексміністр енергетики Олексій Кучеренко зазначив, що через обмеженість газових ресурсів усе почнеться пізніше, ніж зазвичай.

«З газом будуть проблеми через удари по видобутку. Баланс обмежений, ресурсу не вистачить, тому початок відсувається, щоб зекономити енергоресурси», — пояснив Кучеренко.

