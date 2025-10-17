Начало отопительного сезона 2025 в Харьковской области планируется с учетом безопасности, готовности объектов и фактических погодных условий.

Начало отопительного сезона 2025 года в Харьковской области может состояться позже из-за военных действий и ударов по газодобывающей инфраструктуре, сообщает Politeka.

Из-за угрозы повреждения критических объектов регионы откладывают старт отопления на ноябрь. Во Львове, например, тепло уже подали в учебные заведения и больницы, но в домах его начало ожидается не раньше 1 ноября, отметил городской голова Андрей Садовый.

Харьковская область подготовлена ​​к новому отопительному сезону на 98%, сообщил руководитель ХОВА Олег Синегубов. Объекты социальной инфраструктуры будут подключать к теплоснабжению несколько раньше, однако отопительный сезон в жилых домах стартует ориентировочно 1 ноября.

«В прошлом году старт состоялся около 1 числа ноября. В этом году планируем соблюсти такой же график. Каждое предприятие вовлечено в подготовку. Правительство оказывает полную поддержку, мы постоянно в связи с Премьер-министром и вице-премьер-министром Алексеем Кулебой, работаем круглосуточно для стабильности» , - заявил Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город готовится к тяжелой зиме, но точных сроков начала отопления не назвал. В Златополе (бывший Первомайский) наполнение тепловых сетей водой началось 13 октября. По словам мэра Николая Бакшеева, после завершения промывки холодной водой систем отопления старт состоится ориентировочно 1 числа с учетом фактической температуры воздуха.

Народный депутат и эксминистр энергетики Алексей Кучеренко отметил, что из-за ограниченности газовых ресурсов все начнется позже обычного.

«С газом будут проблемы из-за ударов по добыче. Баланс ограничен, ресурса не хватит, поэтому начало отодвигается, чтобы сэкономить энергоресурсы» , – пояснил Кучеренко.

Итак, начало отопительного сезона 2025 в Харьковской области планируется с учетом безопасности, готовности объектов и фактических погодных условий.

