Прогноз погоды в Харькове на неделю демонстрирует преимущественно стабильные условия с умеренными изменениями температуры и несильными порывами.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 29 октября по 4 ноября показывает переменные температуры и разное направление воздушных потоков, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Метеофор .

В среду, 29 октября, столбик термометра показывал +5°C, ветер юго-западный с порывами до 9 м/с, осадков 0,2 мм. В четверг 30 октября воздух прогрелся до +13°C, ветер сохранял юго-западное направление, порывы до 7 м/с, без дождя.

Пятница, 31 октября, отмечалась холодом +5°C при порывах 11 м/с, осадки не наблюдались. В субботу, 1 ноября, температура поднялась до +14°C, ветер западный с силой 8 м/с, осадков не предполагалось. Воскресенье, 2 ноября, было теплым, +4°C, южный ветер 5 м/с, без дождей.

Понедельник 3 ноября предполагалось +9°C, направление южное, порывы 8 м/с, без осадков. Во вторник, 4 ноября, столбик термометра достиг +11°C, южный ветер до 4 м/с, дождь не прогнозировался.

В течение недели температурные колебания колебались от +4 до +14°C. Ветровые потоки оставались в основном южными и юго-западными, с умеренными порывами. Осадки наблюдались только в начале периода, далее – сухая погода.

Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю демонстрирует преимущественно стабильные условия с умеренными изменениями температуры и несильными порывами, что позволяет планировать повседневные дела и оценивать атмосферные условия на семидневный период.

К слову, в Харьковской области также сообщалось о возможности получения гуманитарной помощи. Программа направлена ​​на поддержку лиц, чьи дома или квартиры получили повреждения в результате боевых действий.

