Українські експерти все частіше говорять про можливий дефіцит продуктів у Кривому Розі, адже ситуація на ринку змінюється залежно від сезону та умов зберігання.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі поки не є критичним, але аналітики не відкидають, що ціни на окремі товари можуть зрости ближче до зими, повідомляє Politeka.

Наразі український ринок картоплі залишається стабільним, а середня вартість овоча становить близько 10 гривень за кілограм.

За словами Ольги Самойличенко, виконавчої директорки Асоціації виробників картоплі, значних коливань цінників не прогнозується щонайменше до настання холодів. Саме ці погодні зміни можуть вплинути на дефіцит продуктів у Кривому Розі, адже частина дрібних фермерів не має умов для довготривалого зберігання урожаю.

Коли температура впаде, пропозиція овоча може скоротитися. Частина запасів зіпсується через переохолодження, і це природно вплине на цінники. Імпортна продукція з Польщі, яка нині коштує близько 6 гривень за кілограм, поки стримує зростання внутрішнього ринку.

Проте взимку очікується вирівнювання вартості, і тоді дефіцит продуктів у Кривому Розі може проявитися більш відчутно. Великі агропідприємства вже готуються до цього періоду. Вони формують запаси, щоб уникнути різких цінових стрибків.

Прогнозоване зростання ціни картоплі до 15% можливе лише у разі різкого похолодання або проблем із зберіганням. Попри це експерти вважають, що ситуація залишатиметься контрольованою.

Навесні очікується стабілізація. Новий врожай ранніх сортів і надходження імпортних партій допоможуть вирівняти баланс.

Паралельно аналітики звертають увагу й на інші категорії продовольства. Прогнозується, що через зростання тарифів на енергоносії можуть подорожчати крупи. За словами Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, значних змін восени не очікується, проте взимку підвищення стане більш імовірним.

