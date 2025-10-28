Украинские эксперты все чаще говорят о возможном дефиците продуктов в Кривом Роге, ведь ситуация на рынке меняется в зависимости от сезона и условий хранения.

Дефицит продуктов в Кривом Роге пока не критический, но аналитики не исключают, что цены на отдельные товары могут вырасти ближе к зиме, сообщает Politeka.

Пока украинский рынок картофеля остается стабильным, а средняя стоимость овоща составляет около 10 гривен за килограмм.

По словам Ольги Самойличенко, исполнительного директора Ассоциации производителей картофеля, значительных колебаний ценников не прогнозируется как минимум до наступления холодов. Именно эти погодные изменения могут повлиять на дефицит продуктов в Кривом Роге, ведь у части мелких фермеров нет условий для длительного хранения урожая.

Когда температура упадет, предложение овоща может сократиться. Часть запасов испортится из-за переохлаждения, и это естественно отразится на ценниках. Импортная продукция из Польши, которая стоит около 6 гривен за килограмм, пока сдерживает рост внутреннего рынка.

Однако зимой ожидается выравнивание стоимости, и тогда дефицит продуктов в Кривом Роге может проявиться ощутимее. Крупные агропредприятия уже готовятся к этому периоду. Они формируют запасы, чтобы избежать резких ценовых скачков.

Прогнозируемый рост цены картофеля до 15% возможен только при резком похолодании или проблемах с хранением. Несмотря на это, эксперты считают, что ситуация будет оставаться контролируемой.

Весной ожидается стабилизация. Новый урожай ранних сортов и поступление импортных партий помогут выровнять баланс.

Параллельно аналитики обращают внимание и на другие категории продовольствия. Прогнозируется, что из-за роста тарифов на энергоносители могут подорожать крупы. По словам Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, значительных изменений осенью не ожидается, однако зимой повышение станет более вероятным.

