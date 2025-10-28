Окрім стабілізаційних знеструмлень, у Київській області з 29 жовтня по 1 листопада 2025 року діятимуть також локальні графіки відключення світла.

У ДТЕК попередили про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на період із 29 жовтня по 1 листопада 2025 року, пише Politeka.

Ці знеструмлення повʼязані з профілактичними роботами в електромережах, вони стосуються лише окремих населених пунктів і конктретних вулиць.

У місті Переяслав Київської області часткові графіки відключення світла діятимуть із 8:30 до 19:30 протягом трьох днів:

29 жовтня – вул. Вишнева, Грушевського, Заводська, Кобзарська, Левадна, Молодіжна, Сениці, Польова, Спаська, пров. Сениці, Польовий, Спаський;

30 – Борисівське поле, Дощова, Заплавна, Коцюбинського, Січових Стрільців, Соборна, Солонці, Вишневського, Теплична, Тернова, Ярмаркова та сусідні провулки;

31 – Кооперативна, Лагідна, Ластівкова, Музейна, Ніколенка, Петропавлівська, Потапенка, Професійна, Ромашкова, Соснова, Ташанська, Золотоніське Шосе та ін.

У селищі Рокитне в Київській області графіки відключення світла діятимуть 30 жовтня для будинків по вулицях Жовтнева, Лівобережна, Танкістів, Травнева, Ярослава Мудрого, пров. Мисливський, в 31 числа – Ентузіастів, Освіти, Цукровиків, пише Politeka.

У межах Гатненської громади знеструмлення плануються приблизно з 8 до 20 години 29 числа – частково в селах Гатне, Крюківщина, Білогородка, та 31 – Юрівка, Білогородка, Тарасівка.

Знестурмлення на 31.10 заплановано в Великодимерській громаді. З 8 до 20 години обмеження діятимуть у Великій Димерці (вул. Квітнева), Шевченковому (Миколи Кукси), Богданівці (Ланова, Миру, Окружна, Садова, Травнева, Хмельницького, Хутірська, Шевченка), Рожни (Літківська). Також із 9:00 до 19:00 часково без електроенергії залишаться Русанів і Богданівка.

У суботу, 1 листопада, обмеження знову торкнуться Переяславської громади – там із 8:30 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці с. Мазінки (Миру, Лесі Українки, Шевченка), Демʼянці (Кучеренка, Молодіжна, Слави, Центральна, Шкільна).

