Кроме стабилизационных обесточений, в Киевской области с 29 октября по 1 ноября 2025 года будут действовать также локальные графики отключения света.

В ДТЭК предупредили о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на период с 29 октября по 1 ноября 2025 года, пишет Politeka.

Эти обесточения связаны с профилактическими работами в электросетях, они касаются только отдельных населенных пунктов и конктретных улиц.

В городе Переяслав Киевской области частичные графики отключения света будут действовать с 8:30 до 19:30 в течение трех дней:

29 октября – ул. Вишневая, Грушевского, Заводская, Кобзарская, Левадная, Молодежная, Сеницы, Полевая, Спасская, пер. Сеницы, Полевой, Спасский;

30 – Борисовское поле, Дождевая, Заплавная, Коцюбинского, Сечевых Стрельцов, Соборная, Солонцы, Вишневского, Тепличная, Терновая, Ярмарковая и соседние переулки;

31 – Кооперативная, Ласковая, Ласточковая, Музейная, Николенко, Петропавловская, Потапенко, Профессиональная, Ромашковая, Сосновая, Ташанская, Золотоношское Шоссе и др.

В поселке Ракитное в Киевской области графики отключения света будут действовать 30 октября для домов по улицам Октябрьской, Левобережной, Танкистов, Майской, Ярослава Мудрого, пер. Охотничий, в 31 числа – Энтузиастов, Просвещения, Сахарников, пишет Politeka.

В пределах Гатненской общины обесточения планируются примерно с 8 до 20 часов 29 числа – частично в селах Гатное, Крюковщина, Белогородка, и 31 – Юровка, Белогородка, Тарасовка.

Обесточивание на 31.10 запланировано в Великодимерской общине. С 8 до 20 часов ограничения будут действовать в Великой Дымерке (ул. Квитнева), Шевченковом (Николая Куксы), Богдановке (Лановая, Мира, Окружная, Садовая, Майская, Хмельницкого, Хуторская, Шевченко), Рожны (Литковская). Также с 9:00 до 19:00 частично без электроэнергии останутся Русанов и Богдановка.

В субботу, 1 ноября, ограничения снова коснутся Переяславской общины – там с 8:30 до 19:00 без электроэнергии останутся жители с. Мазинки (Мира, Леси Украинки, Шевченко), Демянцы (Кучеренко, Молодежная, Славы, Центральная, Школьная).

