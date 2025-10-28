Енергетики оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області до кінця місяця – з 29 по 31 жовтня 2025 року.

У ДТЕК попереджають про планові профілактичні роботи в електромережах Одеської області з 29 по 31 жовтня та застосування відповідних графіків відключення світла, пише Politeka.

У середу, 29 жовтня, в Одеській області графіки відключення світла діятимуть зокрема в межах Чорноморської громади (з 8:00 до 17:00 – частково с Олександрівці, з 8:00 до 20:00 – у Бурлачій Балці), Стрюківської (з 8:00 до 19:00 – Стрюкове, Петрівка, Мартинівка, Сиротинка) та Кілійської (з 8:00 до 19:00 – Шевченкаове, Помазани).

у четвер, 30 числа, з 8 до 19 години обмеження електропостачання діятимуть у с. Новоборисівка для будинків по вул. Смілива, Степова, Широка, Центральна, повідомляє Politeka.

У межах Фонтанської сільської територіальної громади графіки відключення світла застосовуватимуть протягом трьох днів, 29, 30 та 31 жовтня, в таких населених пунктах:

Ліски (вул. Заболотного, Лугова, Одеська, Північна, Степова, Бувалкіна, Паустовського) – з 8:00 до 20:00;

Крижанівка (Атаманюка, пров. Лісний) – з 8:00 до 17:00;

частково Олександрівка, Вапнярка, Нова Дофінівка, Фонтанка, Світле – з 8 до 16 або 17 години.

У пʼятницю, 31.10, знеструмлення відбудеться з 8:00 до 19:00 у місті Кілія (Бессарабська, Бєлінського, Вилківська, Галицька, Європейська, Затишна, Захисників Зміїного, Ізмаїльська, Київська, Козацька, Кооперативна, Мазепи, Миколаївська, Мрії, Незалежності, Портова, Прикордонна, Радісна, Севастопольська та ін.)

