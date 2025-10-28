Энергетики объявили о новых локальных графиках отключения света в Одесской области до конца месяца – с 29 по 31 октября 2025 года.

В ДТЭК предупреждают о плановых профилактических работах в электросетях Одесской области с 29 по 31 октября и применении соответствующих графиков отключения света, пишет Politeka.

В среду, 29 октября, в Одесской области графики отключения света будут действовать в частности в пределах Черноморской общины (с 8:00 до 17:00 – частично с Александровке, с 8:00 до 20:00 – в Бурлачей Балке), Стрюковской (с 8:00 до 19:00 – Стрюково, Петровка, Мартиновка, Сиротинка) и Килийской (с 8:00 до 19:00 – Шевченково, Помазаны).

в четверг, 30 числа, с 8 до 19 часов ограничения электроснабжения будут действовать в с. Новоборисовка для домов по ул. Смелая, Степная, Широкая, Центральная, сообщает Politeka.

В пределах Фонтанской сельской территориальной общины графики отключения света будут применяться в течение трех дней, 29, 30 и 31 октября, в следующих населенных пунктах:

Лески (ул. Заболотного, Луговая, Одесская, Северная, Степная, Бувалкина, Паустовского) – с 8:00 до 20:00;

Крыжановка (Атаманюка, пер. Лесной) – с 8:00 до 17:00;

частично Александровка, Вапнярка, Новая Дофиновка, Фонтанка, Светлое – с 8 до 16 или 17 часов.

В пятницу, 31.10, обесточивание состоится с 8:00 до 19:00 в городе Килия (Бессарабская, Белинского, Вилковская, Галицкая, Европейская, Уютная, Защитников Змеиного, Измаильская, Киевская, Казацкая, Кооперативная, Мазепы, Радостная, Севастопольская и др.)

