Робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює прибирання, торгівлю й логістику.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області представлена кількома варіантами, що дозволяють обрати зручний режим, напрям діяльності, повідомляє Politeka.

Вакансії зібрано на порталі work.ua.

ФОП Овчаренко Л. шукає покоївку для прибирання готельних квартир. Оплата залежить від відпрацьованих годин і становить 16000–18000 грн. Об’єкти розташовані в центрі Полтави. Вимоги: охайність, відповідальність, пунктуальність, готовність навчатися. Режим приблизно 9:00–18:00; можливе узгодження індивідуального графіка. Позиція підходить студентам, молодим мамам.

Є вакансія продавця-консультанта в Vodafone Retail Україна. Заробіток 22000–30000 грн плюс відсотки від продажів. Працівники отримують офіційне оформлення, відпустку, лікарняні й медичне страхування. Обов’язки: продаж смартфонів і аксесуарів, консультації щодо тарифів та акцій, робота з касою, інвентаризація, дотримання стандартів мерчендайзингу. Компанія забезпечує навчання і наставництво.

Техпром Інтернешенел, ТОВ пропонує посаду вантажника або підсобного працівника з оплатою 28000–35000 грн плюс премії. Завдання: доставка товарів, пакування і відвантаження замовлень. Досвід не обов’язковий, права не потрібні. Графік — п’ять днів на тиждень; вихідні — субота та неділя. Підприємство гарантує стабільні виплати та дружній колектив.

Отже, робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює прибирання, торгівлю й логістику; вакансії передбачають офіційне працевлаштування, стабільні виплати та гнучкий графік.

