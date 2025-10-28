Работа для пенсионеров в Полтавской области представлена несколькими вариантами, позволяющими выбрать удобный режим, направление деятельности, сообщает Politeka.
Вакансии собраны на портале work.ua.
ФЛП Овчаренко Л. ищет горничную для уборки гостиничных квартир. Оплата зависит от отработанных часов и составляет 16000–18000 грн. Объекты находятся в центре Полтавы. Требования: аккуратность, ответственность, пунктуальность, готовность учиться. Режим примерно 9:00–18:00; возможно согласование индивидуального графика. Позиция подходит студентам, молодым мамам.
Есть вакансия продавца -консультанта в Vodafone Retail Украина. Заработок 22000–30000 грн. плюс проценты от продаж. Работники получают официальное оформление, отпуск, больничные и медицинское страхование. Обязанности: продажа смартфонов и аксессуаров, консультации по тарифам и акциям, работа с кассой, инвентаризация, соблюдение стандартов мерчендайзинга. Компания обеспечивает обучение и наставничество.
Техпром Интернешенел, ООО предлагает должность погрузчика или подсобного работника с оплатой 28000–35000 грн плюс премии. Задача: доставка товаров, упаковка и отгрузка заказов. Опыт не обязателен, права не нужны. График – пять дней в неделю; выходные - суббота и воскресенье. Предприятие гарантирует стабильные выплаты и дружеский коллектив.
Следовательно, работа для пенсионеров в Полтавской области охватывает уборку, торговлю и логистику; вакансии предусматривают официальное трудоустройство, стабильные выплаты и гибкий график.
