Работа для пенсионеров в Полтавской области включает уборку, торговлю и логистику.

Работа для пенсионеров в Полтавской области представлена ​​несколькими вариантами, позволяющими выбрать удобный режим, направление деятельности, сообщает Politeka.

Вакансии собраны на портале work.ua.

ФЛП Овчаренко Л. ищет горничную для уборки гостиничных квартир. Оплата зависит от отработанных часов и составляет 16000–18000 грн. Объекты находятся в центре Полтавы. Требования: аккуратность, ответственность, пунктуальность, готовность учиться. Режим примерно 9:00–18:00; возможно согласование индивидуального графика. Позиция подходит студентам, молодым мамам.

Есть вакансия продавца -консультанта в Vodafone Retail Украина. Заработок 22000–30000 грн. плюс проценты от продаж. Работники получают официальное оформление, отпуск, больничные и медицинское страхование. Обязанности: продажа смартфонов и аксессуаров, консультации по тарифам и акциям, работа с кассой, инвентаризация, соблюдение стандартов мерчендайзинга. Компания обеспечивает обучение и наставничество.

Техпром Интернешенел, ООО предлагает должность погрузчика или подсобного работника с оплатой 28000–35000 грн плюс премии. Задача: доставка товаров, упаковка и отгрузка заказов. Опыт не обязателен, права не нужны. График – пять дней в неделю; выходные - суббота и воскресенье. Предприятие гарантирует стабильные выплаты и дружеский коллектив.

Следовательно, работа для пенсионеров в Полтавской области охватывает уборку, торговлю и логистику; вакансии предусматривают официальное трудоустройство, стабильные выплаты и гибкий график.

