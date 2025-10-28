Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется гражданам, отвечающим установленным критериям, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку пожилых переселенцев из Селидовской, Угледарской и Комарской общин, которые вынуждены были покинуть собственные дома из-за войны. Для таких лиц организуют выдачу продуктовых наборов, покрывающих основные потребности каждый день. Распределение помощи происходит в селе Петропавловская Борщаговка, а участие возможно только после заполнения электронной анкеты по предоставленной ссылке.

Помощь могут получить только те переселенцы, которые имеют подтвержденный статус ВПЛ в период с 2022 по 2025 год. Такой подход обеспечивает прозрачность программы и гарантирует, что ресурсы будут поступать к лицам, действительно нуждающимся в этом. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области позволяет обеспечить пожилых людей продуктами и необходимыми средствами, поддерживая их социально и финансово.

Центры «СЕЛИДОВЕ.UA» функционируют в разных населенных пунктах региона и предоставляют переселенцам консультации, помощь в сборе документов и доступ к социальным услугам. В частности, в Петропавловской Борщаговке – на ул. Борщаговская, 30а; в Каменском - ул. Василия Стуса, 15б; в Нововолынске - ул. Шевченко, 7. Актуальная информация о программе регулярно обновляется в Instagram и Телеграмм, что позволяет пожилым людям вовремя узнавать новые возможности и подавать заявки на получение помощи.

Кроме того, в Киевской области есть варианты работы для пенсионеров, не требующих значительных физических усилий, гарантирующих стабильную оплату и комфортные условия труда, что позволяет пожилым гражданам оставаться активными и самостоятельными.

