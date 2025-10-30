Дефіцит олії в Одеській області не означає повного відсутності продукту, проте через менший урожай і складні умови вирощування його ціна може збільшитися вже наступного сезону.

Дефіцит олії в Одеській області цього сезону значно посилився через тривалу посуху на півдні України, яка серйозно вплинула на аграрний сектор, повідомляє Politeka.

Нестача опадів і високі температури, разом із бойовими діями, призвели до суттєвих втрат урожаю соняшнику у фермерів Миколаївської та Херсонської областей. Через дефіцит вологи влітку, а також посушливу зиму та весну, врожайність культур значно знизилася, що безпосередньо вплинуло на обсяги переробки сировини. Польові посіви цього року мають менші розміри та нижчу продуктивність порівняно з минулим сезоном.

На Херсонщині середня врожайність опустилася до 5–6 центнерів із гектара, тоді як у попередньому році вона складала близько восьми. Фермери відзначають пересохлі ґрунти та глибокі тріщини. У Миколаївській області ситуація ще критичніша — частина посівів не сформувала головок, і аграрії були змушені прибрати їх, готуючи поля до озимої пшениці.

Окрім природних умов, сільгоспвиробники страждають через війну. Частина земель замінована, техніка пошкоджена, а розмінування триває вже третій рік, що суттєво ускладнює відновлення господарської діяльності та обмежує обсяги виробництва. Хоча переробні заводи мають достатньо потужностей, сировини цього сезону бракує, що прогнозовано спричинить підвищення цін на продукцію.

Нині літр олії коштує від 80 до 90 гривень, а наступного року вартість може сягнути 100 гривень. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, зазначає, що дефіциту товару не очікується, адже Україна виробляє більше, ніж споживає. Проте собівартість зростає через подорожчання енергоресурсів, логістики та коливання валют, що впливає на ринкову ціну.

Отже, дефіцит олії в Одеській області не означає повного відсутності продукту, проте через менший урожай і складні умови вирощування його ціна може збільшитися вже наступного сезону.

