Дефицит масла в Одесской области не означает полного отсутствия продукта, однако из-за меньшего урожая и сложных условий выращивания его цена может увеличиться уже в следующем сезоне.

Дефицит масла в Одесской области в этом сезоне значительно усилился из-за длительной засухи на юге Украины, которое серьезно повлияло на аграрный сектор, сообщает Politeka.

Нехватка осадков и высокие температуры вместе с боевыми действиями привели к существенным потерям урожая подсолнечника у фермеров Николаевской и Херсонской областей. Из-за дефицита влаги летом, а также засушливой зимой и весной, урожайность культур значительно снизилась, что непосредственно повлияло на объемы переработки сырья. Полевые посевы в этом году имеют меньшие размеры и более низкую производительность по сравнению с прошлым сезоном.

В Херсонской области средняя урожайность опустилась до 5–6 центнеров с гектара, тогда как в предыдущем году она составляла около восьми. Фермеры отмечают пересохшие почвы и глубокие трещины. В Николаевской области ситуация еще более критична — часть посевов не сформировала головок, и аграрии были вынуждены убрать их, готовя поля к озимой пшенице.

Кроме природных условий, сельхозпроизводители страдают из-за войны. Часть земель заминирована, техника повреждена, а разминирование продолжается уже третий год, что существенно усложняет возобновление хозяйственной деятельности и ограничивает объем производства. Хотя у перерабатывающих заводов достаточно мощностей, сырья в этом сезоне не хватает, что прогнозируемо повлечет за собой повышение цен на продукцию.

В настоящее время литр масла стоит от 80 до 90 гривен, а в следующем году стоимость может составить 100 гривен. Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, отмечает, что дефицита товара не ожидается, ведь Украина производит больше, чем потребляет. Однако себестоимость растет из-за удорожания энергоресурсов, логистики и колебания валют, что влияет на рыночную цену.

Следовательно, дефицит масла в Одесской области не означает полного отсутствия продукта, однако из-за меньшего урожая и сложных условий выращивания его цена может увеличиться уже в следующем сезоне.

Источник: Подробности

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области: когда обещают подать тепло.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Одесской области: где зарплата может составлять от 50 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Одесской области: где можно ежемесячно зарабатывать от 31 тысяч гривен.