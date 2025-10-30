Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює сфери торгівлі, логістики й обслуговування.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області представлена кількома варіантами зайнятості, що дають можливість підібрати зручний формат, стабільну оплату й комфортні умови, повідомляє Politeka.

На порталі work.ua розміщено перевірені оголошення від місцевих роботодавців, які пропонують посади для кандидатів із різним рівнем підготовки.

У місті Остер мережа «THRASH! ТРАШ!» запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата коливається в межах 14 500–16 000 грн, можливе оформлення на повний чи частковий день. Основні обов’язки включають розрахунок покупців, приймання товарів, перевірку цінників, підтримання порядку в торговому залі, викладку продукції. Працівникам гарантують офіційне працевлаштування, оплачуване навчання навіть без досвіду, сучасне робоче середовище й перспективу кар’єрного розвитку.

У Чернігові компанія Vodafone Retail Україна відкрила вакансію продавця-консультанта. Початковий рівень доходу становить 18 000–21 500 грн із додатковими бонусами. Завдання охоплюють консультації клієнтів, реалізацію смартфонів та аксесуарів, роботу з касою, проведення інвентаризацій, участь у промоакціях і викладку товарів. Передбачено офіційне оформлення, відпустку, лікарняні, медичне страхування, підтримку наставників.

Також COMFY шукає комірника-комплектувальника (Велика Димерка). Заробіток — 25 000–35 000 грн. До обов’язків належать приймання, розвантаження, перевірка якості, пакування, підготовка замовлень і внесення даних до системи. Графік змінний, виплати проводять двічі на місяць, передбачено преміювання.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює сфери торгівлі, логістики й обслуговування. Усі позиції передбачають офіційне оформлення, стабільну оплату, навчання та підтримку, що дає змогу залишатися активними й фінансово незалежними.

