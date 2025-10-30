Работа для пенсионеров в Черниговской области включает сферы торговли, логистики и обслуживания.

Работа для пенсионеров в Черниговской области представлена ​​несколькими вариантами занятости, позволяющими подобрать удобный формат, стабильную оплату и комфортные условия, сообщает Politeka.

На портале work.ua размещены проверенные объявления от местных работодателей, предлагающих должности для кандидатов с разным уровнем подготовки.

В городе Остер сеть «THRASH! ТРАШ!» приглашает на работу продавца-кассира . Заработная плата колеблется в пределах 14500–16000 грн, возможно оформление на полный или частичный день. Основные обязанности включают расчет покупателей, прием товаров, проверку ценников, поддержание порядка в торговом зале, выкладку продукции. Работникам гарантируют официальное трудоустройство, оплачиваемое обучение даже без опыта, современную рабочую среду и перспективу карьерного развития.

В Чернигове компания Vodafone Retail Украина открыла вакансию продавца-консультанта . Начальный уровень дохода составляет 18000–21500 грн с дополнительными бонусами. Задачи охватывают консультации клиентов, реализацию смартфонов и аксессуаров, работу с кассой, проведение инвентаризаций, участие в промоакциях и выкладку товаров. Предусмотрены официальное оформление, отпуск, больничные, медицинское страхование, поддержка наставников.

Также COMFY ищет кладовщика-комплектовщика (Большая Дымерка). Заработок – 25 000–35 000 грн. К обязанностям относятся прием, разгрузка, проверка качества, упаковка, подготовка заказов и внесение данных в систему. График переменный, выплаты производятся дважды в месяц, предусмотрено премирование.

Итак, работа для пенсионеров в Черниговской области включает сферы торговли, логистики и обслуживания. Все позиции предусматривают официальное оформление, стабильную оплату, обучение и поддержку, что позволяет оставаться активными и финансово независимыми.

