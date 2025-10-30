Подорожчання проїзду стосується окремих пасажирів в одному з міст у Львівській області, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Дрогобицької міської ради, тариф для окремих місцевих мешканців підняли з 15 до 20 гривень. Йдеться про тих, хто в громадському транспорті платить готівкою.

Однак, власники "Карти дрогобичанина" продовжують платити звичні 15 гривень. Місцева рада пояснює, що це рішення спрямоване на стимулювання безготівкових розрахунків і спрощення обліку пасажирів.

Основна мета подорожчання проїзду у Львівській області полягає у впровадженні прозорого обліку пасажиропотоку та оптимізації роботи громадського транспорту.

Коли пасажир платить готівкою, тариф зростає до 20 грн, при оплаті будь-якою банківською карткою безконтактно – 18. А користувачі "Картки мешканця Дрогобицької ТГ" продовжують оплачувати 15 грн.

За словами представників міської ради, безготівкові розрахунки дозволяють бачити реальну картину навантаження на маршрути та співвідношення пільгових категорій серед пасажирів.

Окрім рішення про подорожчання проїзду у Львівській області, у міській раді внесли уточнення до переліку пільгових категорій громадян, які мають право не купувати квиток у маршрутках.

Це право зберігаєтья для учасників бойових дій, бійців-добровольців, захисників та захисниць України, осіб з інвалідністю через війну та людей, які їх супроводжують, осіб-учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ветеранів різних державних служб, дітей з інвалідністю, членів сімей загиблих військових та багатьох інших категорій, що визначені законом і рішеннями міської ради.

