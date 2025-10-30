Недавнее подорожание проезда во Львовской области вызвало ряд дискуссий среди местных иешканцев, и рассказываем детали.

Подорожание проезда касается отдельных пассажиров в одном из городов Львовской области, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте Дрогобычского городского совета, тариф для отдельных местных жителей подняли с 15 до 20 гривен. Речь идет о тех, кто в общественном транспорте платит наличными.

Однако владельцы "Карты дрогобычанина" продолжают платить привычные 15 гривен. Местный совет объясняет, что это решение направлено на стимулирование безналичных расчетов и упрощение учета пассажиров.

Основная цель подорожания проезда во Львовской области состоит в внедрении прозрачного учета пассажиропотока и оптимизации работы общественного транспорта.

Когда пассажир платит наличными, тариф растет до 20 грн, при оплате любой банковской картой бесконтактно – 18. А пользователи "Карты жителя Дрогобычской ТГ" продолжают оплачивать 15 грн.

По словам представителей городского совета, безналичные расчеты позволяют видеть реальную картину погрузки на маршруты и соотношение льготных категорий среди пассажиров.

Кроме решения о подорожании проезда во Львовской области, в городском совете внесли уточнение в перечень льготных категорий граждан, имеющих право не покупать билет в маршрутках.

Это право хранения для участников боевых действий, бойцов-добровольцев, защитников и защитниц Украины, лиц с инвалидностью из-за войны и сопровождающих их лиц, лиц-участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, ветеранов различных государственных служб, детей с инвалидностью, членов семей погибших военных и многих других категорий.

