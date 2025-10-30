Новий графік руху транспорту у Львівській області дозволить жителям Борислава комфортно планувати відвідування кладовища та уникнути черг у святкові дні.

У Бориславі впроваджують новий графік руху транспорту у Львівській області, що передбачає тимчасові зміни для автобусів до міського кладовища, повідомляє Politeka.

З 29 жовтня по 1 листопада маршрути №1 та №1А курсуватимуть із заїздом до кладовища у селі Попелі, аби жителі громади мали зручний доступ для впорядкування могил напередодні Дня всіх святих.

Бориславська міська рада повідомила, що 29–31 жовтня автобуси курсуватимуть за спеціальним розкладом із виїздом від зупинки на вулиці Трускавецькій, поруч із ЗЗСО №5. Рейси заплановані о 11:30 (маршрут №1А), 12:10 (маршрут №1) та 14:30 (маршрут №1). Це дозволить жителям міста своєчасно дістатися кладовища та організувати відвідування родинних поховань.

Особливий розклад діятиме 1 листопада 2025 року. Автобуси маршруту №1 вирушатимуть щогодини, починаючи з 11:00, із тієї ж зупинки на вулиці Трускавецькій. Такі заходи спрямовані на розвантаження доріг та зручність громадян під час відвідування кладовища у період свят.

Міська рада просить мешканців уважно контролювати дотримання графіків. У випадку порушення маршруту водієм, рекомендується негайно повідомляти диспетчерську службу за телефонами 5-42-36 або 15-50. Для оформлення скарги потрібно зазначити дату, час та державний номер транспортного засобу, щоб забезпечити оперативне реагування.

Отже, новий графік руху транспорту у Львівській області дозволить жителям Борислава комфортно планувати відвідування кладовища та уникнути черг у святкові дні.

Наголошується на важливості дотримання заходів безпеки під час поїздок у святковий період.

