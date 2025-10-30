З 1 листопада розпочинається новий етап грошової допомоги для мешканців Чернігова, які постраждали внаслідок війни.

Грошова допомога у Чернігові з 1 листопада покликана підтримати найбільш вразливі категорії населення та полегшити підготовку до зимового періоду, повідомляє Politeka.

Ця ініціатива реалізується спільно Урядом України та міжнародними партнерами.

Основні категорії громадян, які можуть розраховувати на грошову допомогу в Чернігові з 1 листопада, включають внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітні родини.

А також до цього списку віднесли мешканців прифронтових або деокупованих територій та тих, хто втратив житло чи основне джерело доходу.

Пріоритет надається малозабезпеченим сім’ям, самотнім літнім людям, жінкам, які самостійно виховують дітей, а також родинам з дітьми з інвалідністю.

Надання грошової допомоги у Чернігові з 1 листопада координує Міністерство соціальної політики у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

До програми активно залучені міжнародні організації, серед яких ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма, Міжнародний та Товариство Червоного Хреста України, Карітас Україна, Handicap International, Норвезька рада у справах біженців, ACTED та Людина в біді.

Така співпраця дозволяє забезпечити максимально ефективне покриття потреб жителів регіону.

Виплати надаються переважно на три місяці з можливістю продовження до пів року. Перерахунок коштів здійснюється на банківські картки або через відділення «Укрпошти».

Щоб оформити підтримку, слід уважно стежити за офіційними повідомленнями благодійних та державних організацій, подавати онлайн-заявки лише за перевіреними посиланнями та при потребі звертатися офлайн до місцевих адміністрацій або соціальних служб.

Важливо пам’ятати, що офіційні структури ніколи не запитують PIN-коди чи паролі від банківських карток. У разі сумнівів слід перевіряти інформацію безпосередньо на сайтах організацій, які надають підтримку.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області: які подробиці варто знати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому щомісяця виплачуватимуть додаткові кошти.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: кому обіцяють від 25 тисяч зарплати.