С 1 ноября начинается новый этап денежной помощи для жителей Чернигова, пострадавших в результате войны.

Денежная помощь в Чернигове с 1 ноября призвана поддержать наиболее уязвимые категории населения и облегчить подготовку к зимнему периоду, сообщает Politeka.

Эта инициатива реализуется совместно Правительством Украины и международными партнерами.

Основные категории граждан, которые могут рассчитывать на денежную помощь в Чернигове с 1 ноября, включают внутренне перемещенные лица, пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи.

А также в этот список отнесли жителей прифронтовых или деоккупированных территорий и потерявших жилье или основной источник дохода.

Приоритет предоставляется малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, женщинам, самостоятельно воспитывающим детей, а также семьям с детьми с инвалидностью.

Предоставление денежной помощи в Чернигове с 1 ноября координирует Министерство социальной политики в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины.

В программу активно вовлечены международные организации, среди которых ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирная продовольственная программа, Международный и Общество Красного Креста Украины, Каритас Украина, Handicap International, Норвежский совет по делам беженцев, ACTED и Человек в беде.

Такое сотрудничество позволяет обеспечить максимально эффективное покрытие потребностей жителей региона.

Выплаты предоставляются преимущественно на три месяца с возможностью продления до полугода. Перерасчет средств производится на банковские карты или через отделение «Укрпочты».

Чтобы оформить поддержку, следует внимательно следить за официальными сообщениями благотворительных и государственных организаций, подавать онлайн-заявки только за проверенными ссылками и при необходимости обращаться в офлайн в местные администрации или социальные службы.

Важно помнить, что официальные структуры никогда не запрашивают PIN-коды или пароли от банковских карт. В случае сомнений следует проверять информацию непосредственно на сайтах организаций, оказывающих поддержку.

